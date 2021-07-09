الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباح الأحد، قد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند 15:13 والمد الثاني عند 00:53 الجزر الأول عند الساعة 08:06 والجزر الثاني عند الساعة 18:20.

بحر عمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند 10:41 الثاني عند الساعة 21:29 الجزر الاول عند الساعة 16:23 والجزر الثاني عند الساعة 04:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 34 55 20

دبي 43 34 55 20

الشارقة 43 31 50 25

عجمان 44 33 60 25

أم القيوين 45 31 55 20

رأس الخيمة 43 33 60 25

الفجيرة 38 33 85 50

العين 43 32 50 25

ليوا 47 33 40 10

الرويس 39 29 80 15

السلع 40 28 85 20

دلما 43 31 85 25

طنب الكبرى 44 32 80 30

طنب الصغرى 44 32 80 30

أبو موسى 43 32 85 30

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