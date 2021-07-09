حمدان بن محمد: حكومة دبي تبرهن على سرعة استجابتها للطوارئ

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تبرهن حكومة دبي على مرونتها وسرعة استجابتها للطوارئ والأزمات، معرباً سموه عن فخره واعتزازه بفريق العمل الذي تعامل بسرعة وبحرفية ومهنية مع حادث الحريق الذي وقع ليل أمس في ميناء جبل علي.

وقال سموه أمس في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «فخور بفريق عملي لسرعة الاستجابة والتعامل بحرفية ومهنية مع حادث الحريق في إحدى حاويات سفينة في ميناء جبل علي.. برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. حكومة دبي تبرهن على مرونتها وسرعة استجابتها للطوارئ والأزمات».

شكراً

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر حسابه في «تويتر» صورة لقادة فرق العمل الذين تعاملوا بحرفية وكفاءة عاليتين مع الحادث، وتضمنت الصورة عبارة «شكراً.. فخور بفريق العمل».

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