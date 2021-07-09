سيف بن زايد: جاهزية عالية للفرق المتخصصة في التعامل مع الحادث

المصدر: دبي- البيان

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالجاهزية العالية للفرق المتخصصة في التعامل مع حادث ميناء جبل علي.

وأوضح سموه أن الحادث من الأمور المحتملة في ميناء بهذا الحجم يتلقى ملايين الحاويات والبضائع، معرباً سموه عن شكره لوسائل الإعلام التي تعاملت مع الحادث بإيجابية ودقة.

ولفت سموه إلى أن الفضل في احتواء الحريق الذي نشب أول أمس يرجع إلى التخطيط المسبق، مؤكداً سموه أن العمل في الميناء لم يتوقف خلال الحادث.

وقال سموه: «ميناء جبل علي من أكبر الموانئ عالمياً في نقل الحاويات والبضائع، ويشمل قطاعات متعددة وهناك خطط مسبقة وتدريب لعدة جهات والفضل يعود لحكومة الإمارات في إعدادها المسبق وتخطيطها»، موجهاً سموه الشكر إلى فرق العمل والمواطنين والمقيمين وكل من تفاعل مع الحادث.

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