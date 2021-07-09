وسم «شكراً أبطال الدفاع المدني» يتصدر«تويتر»

المصدر: دبي- شيرين فاروق

حقق وسم شكراً_أبطال_الدفاع_المدني، رقماً قياسياً في التداول والانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك بعد التمكن من السيطرة ليلة أول أمس على حريق نشب في 16 حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي في وقت قياسي، دون أن يسفر عن وقوع وفيات أو إصابات.

وعبّر المغردون، عن امتنانهم وشكرهم وفخرهم الكبير برجال الدفاع المدني في دبي الذين تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة قياسية، وبطريقة احترافية أشادت بها كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأكد عدد من المتفاعلين مع الوسم أن الإمارات بلد الأمن والأمان بفضل رجالها الشجعان، وأن الدفاع المدني في دبي دائماً يثبت قدرته وكفاءته في التعامل مع مختلف الحوادث.

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