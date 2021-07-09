شرطة دبي والدفاع المدني تؤكدان الجهوزية للتعامل مع كافة أنواع الحوادث

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في الإمارة، الجهوزية للتعامل مع كافة أنواع الحوادث.

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي: «تم السيطرة على الحريق بسرعة كبيرة من رجال الدفاع المدني الذين كانوا على أتمّ الاستعداد للوصول والتدخل السريع، وتواجدت فرق مساندة من شرطة دبي لتقديم المساعدة».

وأوضح أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع على متن سفينة سعتها 130 حاوية، بعضها كانت تحوي مواد قابلة للاشتعال، والحاويات خالية من أية مواد مشعة أو متفجرات، وقد يكون الحريق بسبب احتكاك أو ارتفاع درجة الحرارة، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء التحقيقات اللازمة لبيان سبب الحادث من قبل خبراء الأدلة الجنائية في شرطة دبي.

ونوّه بأن الحريق اندلع بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء، دون حدوث إصابات أو وفيات، وتم التعامل مع الحادث بحرفية كبيرة.

سيطرة

وأفاد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي بأنه تم السيطرة على الحريق بالكامل في غضون 40 دقيقة فقط دون إصابات أو وفيات، حيث تبين أن الحريق على متن سفينة بها ما يزيد عن 77 حاوية تحتوى على مواد تستخدم في صناعة المنظفات، حيث تم منع انتشار الحريق إلى الحاويات الأخرى، مشيراً إلى أن المواد المحترقة ليست خطرة أو مشعة وتم احتواؤها.

وقال إنه بعد عمليات التبريد سيقوم الخبراء في شرطة دبي باستلام الموقع لمعرفة سبب الحادث وإصدار التقارير اللازمة.

ولفت إلى أن رجال الدفاع المدني في دبي على أعلى كفاءة ويمكنهم التعامل مع مختلف الحوادث الخطيرة والبليغة، منوهاً بالتعاون المشترك مع شرطة دبي وموانئ دبي العالمية وإسعاف دبي وغيرها من الجهات.

وأشار اللواء المطروشي إلى أن التدريبات المستمرة التي يتلقاها رجال الدفاع المدني والاستعانة بأحدث الأنظمة والاهتمام بالتوزيع الجغرافي وهو ما ساهم في احتواء وتخطي الحوادث البليغة التي تقع وتحظى باهتمام وصدى كبيرين.

بلاغات

ومن جانبه، أكد العميد خبير علي المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أنه منذ ورود البلاغات من ميناء جبل علي رصيف رقم واحد بوجود حريق وانفجار، استجابت فرق المكافحة من عدة مراكز على الفور، وتم الانتقال إلى موقع الحريق وتبين أنه نشب في حاوية على متن سفينة تستعد للانطلاق في دبي، وتم احتواؤه ومنع وصوله إلى الحاويات الأخرى.

إنجازات

ونشر مركز دبي للاحصاء انجازات الدفاع المدني في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري حيث سجلت التغطية الجغرافية 100% وصفر وفيات في الحرائق وسجل 5.7 دقيقة الوقت المستغرق في الاستجابة، وبلغ نسبة الانتقال والاستجابة للحوادث خلال 6 دقائق او اقل 71.3%، فيما سجل معدل اصابات الحرائق لكل 100 الف نسمة من السكان 0.05%، وبلغ معدل حوادث الحريق لكل 100 الف نسمة من السكان 4.8%، فيما بلغ عدد ابطال الدفاع المدني 1485، يمثلون 40 اطفائي لكل مائة الف نسمة من السكان.

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