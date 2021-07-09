مكتوم بن محمد: كفاءة العمل الحكومي في مجابهة الحوادث تحفظ المكتسبات

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أن كفاءة العمل الحكومي في مجابهة الحوادث تصون حياة الإنسان وتحفظ مكتسبات الاقتصاد وتحقق رفاه العيش في دبي.

ووجه سموه الشكر إلى الدفاع المدني والأجهزة الأمنية لسرعة سيطرتهم على الحريق الذي نشب أول من أمس في ميناء جبل علي.

وتفقد سموه أمس ميناء جبل علي، حيث اطلع على جهود فرق العمل التي تعاملت في وقت قياسي واحترافية عالية مع الحريق الذي نشب أول من أمس في إحدى حاويات السفن الراسية في المرفأ.

وأعرب سموه عن خالص تقديره لفرق العمل وعناصر الدفاع المدني التي تواجدت منذ اللحظات الأولى في موقع الحادث، مثمناً جهودهم في الحفاظ على سلامة الجميع وضمان استمرارية العمل في الميناء.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «نشكر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية لسرعة سيطرتهم على الحريق الذي نشب في ميناء جبل علي ونثمن جهود سلطات الميناء لضمان عودة حركة السفن فيه، ونقدر جهود المكتب الإعلامي لطمأنة الناس.. كفاءة العمل الحكومي في مجابهة الحوادث تصون حياة الإنسان وتحفظ مكتسبات الاقتصاد وتحقق رفاه العيش في دبي».

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