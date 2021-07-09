سعيد بن طحنون يشارك في برنامج الجينوم الإماراتي

المصدر: العين - وام

أعلن الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان مشاركته في برنامج الجينوم الإماراتي، وذلك خلال استقباله فريق عمل البرنامج برئاسة الدكتور أحمد العوضي مدير الاتصال المجتمعي في شركة G42 للرعاية الصحية في قصره بمدينة العين.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي، الذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل الصحي، وتوفير رعاية صحية متميزة لمواطني دولة الإمارات عبر تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة لهم، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً للبحث والابتكار في مجال علم الجينوم، مؤكداً دعم القيادة الرشيدة لهذا البرنامج من خلال تشكيل مجلس الجينوم الإماراتي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، لتحقيق أهداف البرنامج الطموح الذي ستستفيد من نتائجه الأجيال القادمة، وتجسيداً للجهود الوطنية لتطوير المنظومة الصحية في الدولة.

وأشار الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان إلى أهمية المشاركة المجتمعية لجميع فئات المجتمع الإماراتي في برنامج الجينوم بوصفها اللبنة التي يرتكز عليها نجاحه بهدف مساعدة القطاع الصحي على معرفة مسببات الأمراض الوراثية ودراستها بشكل عميق، ومن ثم وضع الخطط العلاجية والوقائية لمستقبل أجيالنا.

من جانبه قال الدكتور أحمد العوضي، إن البرنامج يعتبر الأحدث من نوعه في المنطقة، وذلك إيماناً برؤية قيادتنا الرشيدة بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية لبناء الدول من خلال توفير أحدث التقنيات في مجال دراسة وتحليل الجينوم البشري لمواطني دولة الإمارات بدقة وجودة عاليتين، وذلك للاستفادة من نتائج هذا البرنامج لتقديم رعاية صحية متميزة واستشراف المستقبل الصحي لمواطني الدولة.

وأوضح العوضي أن البرنامج يهدف إلى رسم الخارطة الجينية المرجعية لمواطني دولة الإمارات، والتعرف على مسببات الأمراض الوراثية والطفرات الجينية لدى المواطنين، وتوقع قابلية الإصابة ببعض الأمراض من خلال تحليل الجينوم الكامل، ووضع خطة علاجية وقائية للمجتمع بناءً على نتائج التحليل الجيني للمواطنين، إضافة إلى وضع الخطط التشخيصية والعلاجية من أجل مجتمع إماراتي خالٍ من الأمراض الوراثية، والذي يعد هدفاً رئيسياً لهذا البرنامج في ظل دعم قيادتنا الرشيدة ورؤيتها التي تسابق الزمن من أجل مستقبل صحي أفضل لأجيالنا القادمة.

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