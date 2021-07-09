أبوظبي تطرح 12 مشروع مساطحة لتطوير أسواق مجتمعية

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع دائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن طرح 12 مشروعاً لتطوير أسواق مجتمعية لتحسين البنية التحتية الحالية والارتقاء بجودة حياة السكان في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي. حيث ستوفر الأسواق المجتمعية مرافق خاصة للتسوق والتجزئة والرياضة والخدمات الأساسية المختلفة. (أبوظبي - البيان)

وستمنح أصحاب الأعمال والمستثمرين في إمارة أبوظبي فرصاً استثمارية طويلة الأمد لتطوير أعمالهم. وتم ترسية 3 عطاءات على مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير مشروع الأسواق المجتمعية، وسيتم استكمال طرح العطاءات المتبقية خلال الفترة من شهر يوليو 2021 وحتى نهاية عام 2022. وتهدف العطاءات التي تم ترسيتها لتشييد الأسواق المجتمعية في مدينة خليفة ومدينة شخبوط ومدينة محمد بن زايد لتوفير مرافق خاصة للتسوق والتجزئة والخدمات الأساسية، كما ستوفر مساحات خضراء مفتوحة وعصرية.

ودعا كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي المهتمين من المستثمرين وأصحاب الأعمال للمشاركة في المرحلة التالية من البرنامج لتطوير مشروع الأسواق المجتمعية في جزيرة ياس والعامرة في العين من خلال الحصول على طلب التأهيل.

ويقع مشروع السوق المجتمعي في جزيرة ياس في موقع استراتيجي بالقرب من الطريق العام ياس ـ السعديات، حيث يتضمن تطوير مساحة إجمالية تبلغ 5675 متراً مربعاً على مساحة 22136 متراً مربّعاً في أبوظبي. كما تبلغ مدة عقد المساطحة 32 عاماً، وسيخدم المشروع أكثر من 6000 شخص على جزيرة ياس. ويهدف عقد المساطحة الخاص بسوق العامرة المجتمعي في مدينة العين لتطوير مساحة إجمالية تبلغ 3566 متراً مربعاً على مساحة 2377 متراً مربعاً، والذي سيخدم أكثر من 5000 شخص في المنطقة وتبلغ مدة عقد المساطحة 31 عاماً.

وستساهم المشاريع التي يتم تطويرها بموجب اتفاقيات المساطحة في تمكين القطاع الخاص من استثمار أراضٍ مملوكة من قبل الحكومة لفترة محدّدة، حيث تم تصميم هذه المشاريع بنماذج استثماريّة تنافسيّة وشروط مرنة تمنح المستثمرين فرصة لا مثيل لها لتطوير أعمالهم.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: تلعب مشاريع المساطحة دوراً مهماً في إطار الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إنجاز وتسليم مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة الرئيسية. كما تمنح هذه المشاريع للمستثمرين مستويات عالية من الوضوح والثقة التي تمكنهم من التخطيط واتخاذ القرارات الصحيحة منذ بداية المشروع وحتى نهايته. حيث إن عقد المساطحة النموذجي الذي أطلقه مكتب أبوظبي للاستثمار مؤخراً يسهم في تحقيق فوائد لجميع الأطراف المشاركة فيه، كما نتوجه حالياً نحو مراحل التنفيذ من خلال توفير مشاريع جديدة للاستفادة من الأراضي العامة في إمارة أبوظبي وتوفير فرص استثمارية تنافسية للقطاع الخاص بما يساهم في تعزيز مكانة أبوظبي كأحد أفضل المدن للعيش والعمل في العالم.

وأشار عبدالله الساهي، وكيــل دائرة البلديات والنقل، إلى ضرورة تمكين النمو الاقتصادي المستدام من خلال دعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوحيد الجهود لتوفير المزيد من المنصات والفرص الاستثمارية، وأضاف: تتبنى الدائرة مجموعة من الاستراتيجيات الرئيسية التي حدّدتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والرامية إلى تعزيز الاقتصاد المستدام المستند إلى الابتكار والتنوع الاقتصادي. ونعمل ضمن مهامنا على تفعيل دور الاستثمار في الأراضي العامة، بهدف تطوير البنية التحتية وتقديم المزيد من الخدمات المباشرة والأساسية لسكان إمارة أبوظبي في جميع المجالات بما يضمن الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كواحدة من أفضل الأماكن للحياة والعمل عالمياً.

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