سيف بن زايد يهنئ البابا فرنسيس بنجاح العملية الجراحية

المصدر: دبي ـ البيان

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قداسة البابا فرنسيس أسقف روما حاضرة الفاتيكان، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، وتمنى سموه له دوام السلامة وموفور الصحة وطول العمر، ليواصل مسيرته المشرقة في نشر قيم المحبة والسلام والتعايش لما فيه خير الإنسانية جميعاً.



جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «خالص التهاني إلى قداسة البابا فرنسيس أسقف روما حاضرة الفاتيكان، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له، متمنياً له دوام السلامة وموفور الصحة وطول العمر، ليواصل مسيرته المشرقة في نشر قيم المحبة والسلام والتعايش لما فيه خير الإنسانية جميعاً».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز