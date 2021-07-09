عمار النعيمي يوجه بتركيب خيام ومظلات خارج مساجد عجمان

المصدر: عجمان - وام

وجّه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، فرع مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، بتركيب خيام كبيرة، ومظلات خارج مساجد الإمارة، لوقاية المصلين من حرارة الشمس، خاصة في صلاتي الظهر والعصر، وذلك على نفقة سموه الخاصة.



وتأتي هذه المبادرة من سموه، ضمن المبادرات الخيرة، والاهتمام براحة المصلين، وتوسيع المساجد، والعمل على توفير أماكن تقيهم من الحرارة، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة في شأن المساجد.



وأعرب عبيد حمد الزعابي مدير فرع مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، عن سعادته بهذه المبادرة، والتي تهدف إلى التخفيف من معاناة المصلين من حرارة الشمس، والاهتمام بالمساجد.

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