بيان ميناء جبل علي: استمرار عمليات الميناء دون أي تعطيل لجدولها الزمني

المصدر: دبي - البيان

أصدرت سلطات ميناء جبل علي، بياناً حول الحريق الذي اندلع مساء أمس الأول، في إحدى حاويات سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال في الميناء. واتخذت سلطات الميناء، والدفاع المدني، وشرطة دبي، إجراءات سريعة لإخماد الحريق، وتم بالفعل السيطرة عليه في أقل من 40 دقيقة، من دون تسجيل أي أضرار أو تعطيل لعمليات الميناء. وباشرت سلطات ميناء جبل علي، تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق، والظروف المحيطة به، مع استمرار عمليات الميناء كالمعتاد، دون أي تعطيل لجدولها الزمني.



ولم ينجم عن الحادث وقوع إصابات، بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الجهات المعنية، والتي أمرت بإخلاء السفينة الراسية في المحطة رقم «1» القديمة، والتي تستخدم لتفريغ البواخر الصغيرة، بينما استمرت المحطات الأخرى «2»، «3»، «4»، في العمل بشكل طبيعي، وضمان استمرار عمليات الميناء دون انقطاع.



وبعد التمكن من إخماد الحريق، حرص الدفاع المدني، وشرطة دبي، وسلطات ميناء «جبل علي»، بالتعاون مع الجهات المختصة على اتخاذ كافة التدابير الفورية، لضمان استمرار العمليات عبر الميناء، بما في ذلك المبنى رقم «1»، حيث وقع الحادث.

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