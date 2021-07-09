عبدالله آل حامد: محمد بن زايد رجل الإنسانية والمواقف المشرّفة والحكمة

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي: أن تقليد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسام «رجل الإنسانية» هو تأكيد على مواقف سموه العظيمة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، والدفع نحو تحقيق التعايش والسلام بين الأمم وترسيخ مبادئ وقيم التسامح التي تربينا عليها وتعلمناها من الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى هذه المبادئ ورسخها في نفوس أبناء شعبه.



وقال: لقد سخر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كافة الإمكانات والسبل للمضي قدماً في خدمة الإنسانية؛ ليعزز بذلك مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة للعمل الإنساني وتعزيز تلك القيم، وخير دليل على ذلك الدور الاستثنائي الذي قدمته الدولة وتماشياً مع سياسة حكومتنا الرشيدة بالتوجيهات الحكيمة والدعم المتواصل خلال جائحة «كوفيد 19»، فقد ساهمت الإمارات في الجهود العالمية للوقوف في وجه الجائحة عبر جوانب عدة، وكان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الأثر الواضح في القيادة الإنسانية خلال هذه الجائحة العالمية، عبر مقولة سموه «لا تشلون هم» والتي لم يكن لها أثر يقتصر على دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما لتصل إلى أعلى مراتب الإنسانية ومعانيها.



وأضاف: صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو رجل الإنسانية ورجل العطاء ورجل المواقف المشرّفة ورجل الحكمة، استطاع من خلال مواقفه الاستثنائية ودعمه المتواصل وجهوده العظيمة أن يكسب أسمى أوجه التقدير والعرفان العالمي في كافة المحافل الدولية وأن يكون من بين الشخصيات الإنسانية المؤثرة محلياً وعالمياً والتي سيخلدها التاريخ إلى الأبد.

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