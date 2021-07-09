تدابير احترازية جديدة لمتعاملي وزوار الوزارات والجهات الاتحادية

المصدر: دبي ـ وام

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أمس تعميماً لكافة الوزارات والجهات الاتحادية، حول التدابير والإجراءات الاحترازية للمتعاملين والزائرين لمقار عمل الوزارات والجهات الاتحادية.



وأشار التعميم إلى أنه وفي إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية المعتمدة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، وتحقيق سلامة الموظفين والمتعاملين في الوزارات والجهات الاتحادية، وفي ضوء التنسيق مع الجهات المختصة، فقد تقرر اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021 عدم السماح للمتعاملين أو الزائرين أو موظفي شركات التعهيد أو الخدمات أو أي شخص آخر من غير الموظفين التابعين للجهة بدخول مقار الوزارات والجهات الاتحادية ومراكز خدمة المتعاملين التابعة لها.



واستثنى تعميم الهيئة من هذا القرار المتعامل أو الزائر الحاصل على جرعتين من لقاحات «كوفيد 19» المعتمدة في الدولة، أو الذي لديه نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) صالحة لمدة لا تتجاوز (48) ساعة من تلقي النتيجة، على أن يتم إثبات ذلك من خلال برنامج الحصن.



كما استثنى التعميم الأشخاص غير المطعمين الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، على أن تكون لديهم نتيجة سلبية لفحص (PCR) صالحة لمدة لا تتجاوز (48) ساعة من تلقي النتيجة، وعلى أن يتم إثبات ذلك من خلال برنامج «الحصن».



ولفتت الهيئة في تعميمها إلى أنه يستثنى من تطبيق أحكام هذا التعميم من هم دون سن 16 عاماً، داعية كافة الوزارات والجهات الاتحادية للالتزام بما ورد في التعميم.

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