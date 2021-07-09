بلدية رأس الخيمة تحدد 16 اشتراطاً صحياً للصالونات ومراكز التجميل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

حددت بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، 16 اشتراطاً صحياً للصالونات ومراكز التجميل في الإمارة، لحماية الزبائن والعاملين في تلك المنشآت، ضمن تطوير الخدمات المقدمة، وتحقيق الاشتراطات الصحية والوقائية، وخاصة ضد فيروس «كوفيد 19»، وشدد مفتشو إدارة الصحة العامة، رقابتهم الميدانية على صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية، قبل حلول عيد الأضحى.



وأوضحت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، أن الإدارة كثفت حملاتها الرقابية الميدانية على مختلف صالونات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لضمان التزام تلك المنشآت بقواعد ومعايير السلامة الصحية، وتطبيق إجراءات الوقائية من انتشار فيروس «كوفيد 19».



وأشارت إلى أن الدائرة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، أقرت 16 اشتراطاً صحياً ووقائياً لتلك المنشآت، وتشمل: تجنب استخدام الأدوات والمعدات التجميلية لعدة مرات، وتطهير الأدوات ومعدات الحلاقة، بمطهرات مخصصة، وحفظها في جهاز الحفظ بالأشعة «يو إل في»، مع التشغيل المستمر، والتأكد من ارتداء الزبون أو الزبونة الكمامة أثناء دخول المنشأة، وإزالتها حسب الخدمة، والالتزام بغسل اليدين قبل وبعد تقديم الخدمة بشكل دوري، مع الحفاظ على الملابس الواقية.



والالتزام بتعقيم الأسطح وأماكن الجلوس قبل وبعد تقديم الخدمة، ويمنع انتظار الزبائن داخل المنشأة، ويفضل أخذ موعد مسبق لتقديم الخدمة، والحفاظ على نظافة المنشأة، وتوفير حماية مناسبة، ومنع التدخين داخل المنشأة، ويجب أن تكون جميع المنتجات المتوفرة في المنشأة، من منتجات العناية بالبشرة أو الشعر معتمدة ومسجلة، ومدون عليها البيانات والمكونات الأساسية، وتاريخ الإنتاج والانتهاء، وأن تكون مطابقة للشروط والاستخدام.



ومنع استخدام المواد المحظورة في المنشأة، ومنع استخدام أي نوع من صبغة الشعر على الحواجب أو البشرة، ومنع استخدام المنشأة للنوم أو الطبخ، ويجب التحقق من تاريخ انتهاء المنتج بشكل دوري، وتجنب تخزين المواد التجميلية بالقرب من منتجات التنظيف والمواد الكيميائية، والتخلص من أي منتج تالف، تطرأ عليه تغييرات في اللون أو الرائحة أو الشكل.

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