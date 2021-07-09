3.2 ملايين كلغ من الأسماك تسلمتها أسواق رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

كشفت بلدية رأس الخيمة، أمس، عن حجم الأسماك الواردة إلى أسواق بيع الأسماك الـ 3 في الإمارة، حيث بلغت تلك الكميات 3.273.210 كيلوغرامات، منذ بداية العام الجاري 2021، بعد التحقق من استيفائها للاشتراطات الصحية، والتي تقدم خيارات واسعة للمستهلك، حيث خضعت جميع الكميات إلى الرقابة الذاتية، من قبل مراقبي البلدية الدائمين في الأسواق، منذ لحظة وصول تلك الأسماك إلى مناطق المزادات، حتى طرحها على دكك البيع.



وأكدت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، أن الدائرة حريصة على تطبيق أعلى معايير الأمان الصحي داخل وخارج أسواق الإمارة، وخاصة أسواق بيع الأسماك، التي تعد من الأسواق الرئيسة على مستوى الدولة، وتتمتع بسمعة كبيرة في ثقة المستهلكين، نظراً للإجراءات والاشتراطات التي يطبقها مراقبو إدارة الصحة على المنتجات البحرية الواردة لمناطق المزاد أو دكك البيع، حيث حرصت البلدية على تطوير الأسواق، لتلائم النهضة العمرانية الحديثة في رأس الخيمة.



وأشارت إلى أن بلدية رأس الخيمة، خصصت مراقبين للوجود طوال ساعات عمل سوقي الأسماك، للتأكد من جودة وصلاحية الأسماك قبل عرضها أمام المستهلك، مؤكدة حرص المراقبين على استقبال مختلف الملاحظات والشكاوى الواردة من قبل المستهلكين، للعمل على حلها، واتخاذ الإجراءات المختلفة فيها، حيث يمتلك المراقبون مهارات وخبرات كافية، تمكنهم من التعرف إلى صحة وسلامة الأسماك قبل طرحها على دكك البيع.



وأضافت، بلغ عدد المحال التي قام مفتشو الدائرة بزيارتها منذ بداية العام الجاري، 2633 زيارة، من خلال 507 جولات تفتيشية، أسفرت عن إصدار مخالفتين، لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية في عملية حفظ الأسماك، مشيرة إلى أن إدارة الصحة العامة، أصدرت 93 شهادة صحية، كما بلغ عدد السيارات الناقلة للأسماك إلى أسواق الإمارة، 2906 سيارات.

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