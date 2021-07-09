سفير تشيلي يطّلع على مشروعات ومبادرات «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، جورج فايز دكرت سفير جمهورية تشيلي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلع على مشروعات ومبادرات «كهرباء دبي». وأكد معالي الطاير، خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين هيئة كهرباء ومياه دبي، والمؤسسات والشركات التشيلية، من القطاعين العام والخاص، في المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة، والدفع بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أوسع، من خلال تبادل أفضل الممارسات، والتجارب العالمية، وإجراء المقارنات المعيارية بين الهيئة والمؤسسات التشيلية.



ورحب معالي سعيد محمد الطاير بسفير جمهورية تشيلي، مستعرضاً المشروعات والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعمل الهيئة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، لتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة.



وتطرّق معاليه لمشاركة الهيئة في إكسبو 2020 دبي، كشريك الطاقة المستدامة الرسمي، لافتاً إلى بذل أقصى الجهود، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تنظيم أفضل دورة في تاريخ معرض إكسبو.







تجربة فريدة







ويوفر جناح الهيئة في إكسبو 2020 دبي، تجربة فريدة للزائرين، حيث يسلط الضوء على مشروعات ومبادرات الهيئة المبتكرة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، والاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.



وأوضح معاليه أن الهيئة لديها توجه واضح بالنسبة لقطاع الطاقة في دبي، يتمثل في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، لتوفير 75 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي، من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2050، في سياق التوجه العام بتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وتوظيف التحول الرقمي، والشبكات الذكية، وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وما لها من تأثيرات في قطاع الطاقة والمياه، وفي هذا الإطار، تم إنشاء «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي ستغير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية، عبر التحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم، بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي، وإنشاء منصة رقمية جديدة متطورة «مورو». ومن جهته، ثمّن سفير جمهورية تشيلي، جهود الهيئة، وما تقدمه من فرص استثمارية، تتيح تعزيز فرص التعاون المشترك بين بلاده والدولة.

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