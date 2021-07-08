سيف بن زايد: الفرق المتخصصة كانت جاهزيتها عالية في التعامل مع حادث ميناء جبل علي

المصدر: البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الفرق المتخصصة كانت جاهزيتها عالية في التعامل مع حادث ميناء جبل علي.

وأوضح أن الحادث من الأمور المحتملة في ميناء بهذا الحجم يتلقى ملايين الحاويات والبضائع، معرباً عن شكره لوسائل الإعلام التي تعاملت مع الحادث بإيجابية ودقة.

ولفت إلى أن الفضل في احتواء الحريق الذي نشب أمس يرجع إلى التخطيط المسبق، مؤكداً أن العمل في الميناء لم يتوقف خلال الحادث.

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