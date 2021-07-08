كهرباء الشارقة تنظم ملتقى «ساعة الترشيد»

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ملتقى ساعة الترشيد «عن بعد» لإلقاء الضوء على أهداف وآليات تنفيذ المبادرة واستعراض جهود الجهات المشاركة في تشجيع المؤسسات والأفراد على المشاركة في المبادرة.

وشارك في الملتقى سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والدكتور سليمان الزعابي رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء، والدكتور علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة فرع كلباء وممثلون عن دائرة الشؤون الإسلامية ومركز شرطة كلباء الشامل ودائرة التنمية الاقتصادية ونادي سيدات كلباء ونادي اتحاد كلباء.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة في كلمته: أن الهيئة تعمل بدعم ومتابعة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على تطوير الأفكار والشراكات والتواصل المجتمعي واستخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها لتحقيق الاستدامة وتوفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن مبادرة ساعة الترشيد تعتبر نموذجاً للتعاون بين المؤسسات في دعم القضايا الحيوية والتوعية بأفضل الممارسات في حياتنا اليومية والتشجيع على تحمل المسؤولية لتعزيز مفهوم الاستهلاك الرشيد وتشجيع أفراد المجتمع على تغيير سلوكهم حيال الطاقة والمياه للحفاظ على مواردنا الطبيعية، ولضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة وحماية البيئة والتقليل من التلوث في ظل ما يشهده العالم من ظاهرة الاحتباس الحراري.

جهود

وثمن جهود جميع الجهات المشاركة في الملتقى لدعم مبادرة ساعة الترشيد والتي تهدف إلى لفت انتباه قادة المجتمع والمؤسسات والأفراد بضرورة الالتزام بمبادئ الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه وتخفيض الانبعاثات الكربونية وتوعية وتثقيف جميع شرائح المجتمع بضرورة عمل الصيانة الدورية للأجهزة وتعزيز قدرات التحرك الجماعي لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال ترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة أكثر وعياً وتخفيف الضغط على الشبكات خلال أوقات الذروة.

ومن جانبه أشاد الدكتور سليمان الزعابي رئيس المجلس البلدي بمدينة كلباء في كلمته بجهود الهيئة لتحقيق الاستدامة ونشر الوعي، مشيراً إلى أن المجلس البلدي يحرص على دعم مبادرة ساعة الترشيد والمشاركة فيها وتشجيع الأفراد على المشاركة.

فعاليات

وأوضحت المهندسة موزة الزعابي مدير إدارة كلباء أن قسم الترشيد بالإدارة استعد للمبادرة بعدد من الفعاليات والشراكات مع مختلف الجهات وفئات المجتمع ووجهت الدعوة لجميع المؤسسات والداوئر الحكومية لبذل مزيد من الجهد ليكون لها الدور الفعال في دعم قضية الترشيد ونشر الوعي بهذه القضية الحيوية لتكون إمارة الشارقة مدينة مستدامة.

وشارك الدكتور علي عبيد الزعابي النائب المالي والإداري لمساعد مدير جامعة الشارقة - كلباء بكلمة في الملتقى حث فيها أفراد المجتمع على المساهمة في هذه المبادرة وتوجه بالشكر لرئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وجميع العاملين بها لما يبذلونه من جهد لتوفير الخدمات بكفاءة وإطلاق المبادرات المختلفة لتنمية الوعي لدى أفراد المجتمع بالقضايا الحيوية داعياً جميع الجهات والمؤسسات ليكون لها دور فعال للمحافظة على هذه الموارد لأجيال المستقبل.

قنوات التواصل

وقدمت مريم ناصر الزعابي رئيس قسم الترشيد بإدارة كلباء عرضاً عن مبادرة ساعة الترشيد والحملة الترويجية التي أطلقتها إدارة كلباء والتي استهدفت منصات وقنوات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع عدد من المدارس الحكومية والخاصة لتعريف الطلبة وأولياء الأمور بأهداف وآليات تنفيذ مبادرة ساعة الترشيد كما تم استهداف مواقع التواصل الاجتماعي بالمدينة التي كان لها الأثر الكبير كانستغرام شبكة خور كلباء وشبكة حصن كلباء.

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