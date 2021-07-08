إلزام متهمين بقضايا مرورية بتأدية الخدمة المجتمعية في مدينة كلباء

المصدر: وام

ألزمت النيابة العامة للدولة ، إماراتيين مدانين في قضايا مرورية مختلفة بأداء الخدمة المجتمعية في مدينة كلباء، بدلاً عن العقوبة المقررة قانوناً بناءً على الحكم الصادر بحقهما من محكمة كلباء الابتدائية، وذلك بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة شهر ونصف للمحكوم في القضية الأولى وشهرين للمحكوم بالقضية الثانية وذلك بعد إدانتهما في قضايا مرورية.

وأوضحت النيابة العامة للدولة أن محكمة كلباء الابتدائية كانت قد أدانت المتهمين في قضايا مرورية منفصلة، وأصدرت بحقهم أحكاما بأداء تدابير الخدمة المجتمعية ، وبناء عليه الزمت النيابة العامة للدولة المتهمين بتأدية خدمة تنظيف وصيانة المرافق العامة أو الطرق أو الميادين العامة أو الشواطئ أو الحدائق العامة أو المحميات.

وأكد الدكتور سعيد بالحاج مدير نيابة كلباء أن النيابة العامة تسعى دائما إلى إحداث تغير جذري في سلوكيات المتهمين بتقويمهم نفسياً وفكرياً، وفي الوقت ذاته يشكل إنفاذ تلك التدابير رادعاً لهم ولغيرهم، من ارتكاب هذه الممارسات الخطرة على أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة.

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