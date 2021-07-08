محمد بن زايد مهنئاً الخريجين والمتفوقين: أنتم مستقبل هذا الوطن ومصدر رفعته

المصدر: البيان

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للخريجين والمتفوقين في مختلف المراحل الدراسية، مؤكداً أنهم مستقبل هذا الوطن ومصدر رفعته.

وقال سموه على حسابه في تويتر "أبارك لأبنائي وبناتي على تخرجهم وتفوقهم في مختلف المراحل الدراسية. أنتم مستقبل هذا الوطن ومصدر رفعته. وأهنئ أسركم، الذين هم عون لكم في جميع التحديات. زرعتم حب الوطن والعطاء في أبناءكم وبناتكم لمواصلة مسيرة الخير والعطاء".

وأضاف سموه "وأوجه تحية شكر وتقدير إلى المعلمين الملهمين والإداريين المخلصين وجميع العاملين في قطاع التعليم لتفانيهم في إنجاح هذا العام الدراسي.. إخلاصكم وعملكم بروح الفريق أسهم في اجتياز سنة استثنائية".

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