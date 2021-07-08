مكتوم بن محمد: كفاءة العمل الحكومي في مجابهة الحوادث تصون حياة الإنسان

المصدر: البيان

وجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، الشكر للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لسرعة سيطرتهم على الحريق الذي نشب في ميناء جبل علي، مؤكدا سموه أن كفاءة العمل الحكومي في مجابهة الحوادث تصون حياة الإنسان وتحفظ مكتسبات الاقتصاد وتحقق رفاه العيش في دبي.

وقال سموه على تويتر " نشكر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية لسرعة سيطرتهم على الحريق الذي نشب في ميناء جبل علي ونثمن جهود سلطات الميناء لضمان عودة حركة السفن فيه،ونقدر جهود المكتب الإعلامي لطمأنة الناس.كفاءة العمل الحكومي في مجابهة الحوادث تصون حياة الإنسان وتحفظ مكتسبات الاقتصاد وتحقق رفاه العيش في دبي".

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