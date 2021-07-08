عمار النعيمي يوجه بتركيب خيام خارج المساجد في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي توجيهات بتركيب خيام خارج المساجد التي تشهد إقبالاً كبيراً من المصلين في عدد من المناطق بإمارة عجمان، وذلك في إطار حرص سموه على حماية المصلين من أشعة الشمس والحفاظ على التباعد الجسدي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس "كوفيد-19".

ترحيب

وأكد عبيد أحمد الزعابي مدير عام الشؤون الإسلامية والأوقاف في فرع عجمان أنه فور صدور توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي تم تركيب الخيام خارج المساجد التي تشهد إقبالاً كبيراً من المصلين ولا سيما في صلاة الجمعة، لافتاً إلى أن مبادرة سموه لاقت ترحيباً واسعاً من المصلين.

وأشار الزعابي إلى حرص سمو ولي عهد عجمان الدائم على متابعة شؤون المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة وتيسير أمورهم، داعياً الله عز وجل أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يعينه على قضاء حوائج الناس.

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