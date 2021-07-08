محمد بن راشد: سقف طموحات شباب الإمارات هو السماء

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن سقف طموحات شباب الإمارات دائماً، هو السماء. وقال سموه عبر «تويتر»: «ضمن استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص.. مجموعة من شبابنا الإماراتي الاستثنائي، تطلق بنجاح القمر الصناعي «غالب».. وهو أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية.. كل التوفيق لشركة مارشال إنتك، دخول هذا القطاع الحيوي.. وسيبقى سقف طموحات شباب الإمارات دائماً، هو السماء».

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محمد بن راشد: سقف طموحات شباب الإمارات دائماً هو السماء





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