حمدان بن محمد: دبي مستمرة في إسعاد أهلها وزوارها بأفكار مبتكرة

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن دبي مستمرة في إسعاد أهلها وزوارها بأفكار ومشاريع مبتكرة. جاء ذلك خلال افتتاح سموه أمس «ديب دايف دبي»، أعمق حوض غوص في العالم. وقال سموه عبر «تويتر»: «افتتحنا اليوم (أمس) «ديب دايف دبي»، أعمق حوض للغوص في العالم، بعمق 60 متراً.. تجربة جديدة تقدمها دبي لعشاق المغامرة، تأكيداً لمكانتها كوجهة أولى للسياحة والرياضة والترفيه.. وأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

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حمدان بن محمد: دبي مستمرة في إسعاد أهلها وزوارها بأفكار ومشاريع مبتكرة

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