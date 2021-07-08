«التغير المناخي» تعتمد 25 مسلخاً جديداً من 12 دولة خلال 2021

المصدر: دبي - البيان

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن اعتمادها 25 مسلخاً جديداً من 12 دولة حول العالم خلال الفترة المنقضية من العام الجاري، لتصدير اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها المجمدة والمبردة للدولة، ضمن استراتيجيتها لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، عبر تعزيز مرونة سلاسل التوريد للغذاء القادم من خارج الدولة، والتوسع في عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها.

توسع

وقال المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي:

«إن التوسع في عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها يمثل أحد ركائز استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، حيث يتم العمل بشكل دائم على التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم لزيادة أعداد المسالخ المعتمدة فيها والمتاح لها التصدير للدولة، بناء على استيفائها لمعايير واشتراطات سلامة الغذاء».

وأضاف: «الوزارة تستهدف من التوسع في عدد الأسواق، تعزيز مكانة الدولة كمركز لتجارة المواد الغذائية» استيراد، وتصدير، وإعادة تصدير«إقليمياً وعالمياً، وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد – الخارجية – للغذاء بما يساهم في تلبية حجم الطلب المحلي، وبالتزامن مع هذا التوسع تطبق منظومة متكاملة من إجراءات الاعتماد سواء في دول التصدير أو على الإرساليات الواردة لمنافذ الدولة لضمان الحفاظ على الصحة العامة وتحقيق أعلى معدلات سلامة وأمن الغذاء».

تقييم

وكان عدد المسالخ المعتمدة قد بلغ 157 بنهاية العام 2020، يضاف إليها المسالخ الـ 25 الجديدة.

ويمثل تقييم المسالخ المسموح لها بتوريد اللحوم ومنتجاتها إلى سوق الدولة أحد أهم محاور منظومة ضمان سلامة الغذاء التي تطبقها الوزارة.

ضوابط

تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بإجراءات اعتماد المسالخ الراغبة بتصدير منتجاتها من اللحوم إلى الدولة، من خلال فرق فنية متخصصة تضم أعضاء من الوزارة والسلطات المحلية المعنية بالرقابة على الأغذية للتأكد من التزام هذه المسالخ بالضوابط والاشتراطات الصحية المتوافقة مع اعتمادها وتطبيقها أنظمة سلامة الأغذية والممارسات الصحية والتصنيعية المطلوبة التي تؤهلها للتصدير للدولة.

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