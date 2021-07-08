«كهرباء دبي» تنجز 84.52 % من المرحلة الرابعة لمحطة إنتاج الكهرباء بالعوير

المصدر: دبي - البيان

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 84.52% من مشروع المرحلة الرابعة، بقدرة 829 ميجاوات، من محطة إنتاج الكهرباء بالعوير (المحطة H) باستثمارات إجمالية تتجاوز مليار و100 مليون درهم. وسترفع هذه المرحلة القدرة الإنتاجية الإجمالية للمحطة لتصل إلى 2.825 ميجاوات ضمن ظروف مناخية وحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع على مراحل خلال الربع الثاني من العام المقبل.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن هذا المشروع يعد من المشاريع المهمة للوفاء بمعيار الهامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على الكهرباء في إمارة دبي، حيث سيزيد من القدرة الإنتاجية الحالية للهيئة من الكهرباء والتي تبلغ 12.900 ميجاوات. وأضاف معالي الطاير: «نعمل وفق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير بنية تحتية قوية.

أنظمة

أوضح المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن المحطة تتميز باستخدام أحدث الأنظمة والتقنيات التي تقلل من الانبعاثات إلى الحد الأدنى، وأن التوربينات تعمل بالغاز الطبيعي بشكل كامل، مشيراً إلى أن العمل في المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والجودة والكفاءة.

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