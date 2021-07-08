محمد بن راشد: مساهمات عبد الله بن زايد في إكسبو لم تتوقف

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن مساهمات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في إكسبو لم تتوقف منذ البداية، وحشده لدعم دولي غير مسبوق لإنجاح فوز الدولة باستضافة الحدث الدولي الكبير وحتى قبل الإطلاق عبر متابعته اللمسات النهائية لاستقبال وفود رسمية وسياسية عالية المستوى من 192 دولة حول العالم.

حيث دوّن سموه: «عبد الله بن زايد مساهمته في إكسبو لم تتوقف، منذ البداية وحشده لدعم دولي غير مسبوق لإنجاح فوزنا بالاستضافة، وحتى قبل الإطلاق عبر متابعته اللمسات النهائية لاستقبال وفود رسمية وسياسية عالية المستوى من 192 دولة حول العالم. شكراً أخي عبد الله». ونشر سمو الشيخ عبدالله بن زايد تدوينة عبر «تويتر»: دعمكم وسام سيدي.

تجربة تنموية

وإلى ذلك أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» يشكل منصة عالمية جامعة لاستشراف مستقبل مليء بالفرص للأجيال القادمة.

وقال سموه: إن دولة الإمارات العربية المتحدة بما تمتلكه من تجربة تنموية عالمية استثنائية ماضية في مسيرتها المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتواصل في ظل دعم ورعاية من قيادة الدولة الرشيدة، وترحب بالعالم أجمع في إكسبو 2020 دبي من أجل صياغة خارطة طريق لمرحلة ما بعد «كوفيد 19» والتطلع نحو آفاق أرحب للتعاون والشراكة لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لموقع إكسبو 2020 دبي، حيث اطلع سموه على الاستعدادات والجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية لاستضافة أكبر معرض دولي يتم تنظيمه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأضخم تجمع عالمي يقام حضورياً منذ جائحة «كوفيد 19»، والذي ينطلق في شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 192 دولة تمثل قارات العالم.

ورافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

أرض الفرص

وتفقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الزيارة الجناح الوطني لدولة الإمارات المصمم على شكل صقر يستعد للتحليق، ويسهم في التعريف بثقافة الدولة الغنية ومستقبلها المشرق.

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستظل دائماً أرض الفرص وموطن التسامح والتعايش وحاضنة التنوّع الثقافي ومنارة العلم والمعرفة ومن خلال استضافتنا لإكسبو 2020 دبي ومع عضويتنا في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 فإننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي والعمل مع الدول والمؤسسات المتعددة الأطراف من أجل دعم الاستقرار والتنمية والمضي قدماً في مسار التعافي من الجائحة. وتفقد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة جناح الاستدامة «تيرا» الذي يشكل نموذجاً رائداً في مجال تبني الممارسات المستدامة ومنصة للتعلم والتواصل والابتكار من أجل دعم أهداف التنمية المستدامة والأجندة الألفية 2030 والتي هي من أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الوطني والدولي.

حلول مستدامة

وتعرف سموه على محتويات الجناح الذي يضم مظلة فولاذية بحجم 130 متراً مربعاً مغطاة بنحو 1055 لوحة شمسية قادرة على توليد 4 جيجاوات من الكهرباء في الساعة الواحدة وهي إضافة تعكس جهود ومساعي دولة الإمارات إلى تبني حلول الطاقة النظيفة والمتجددة في نموذج عملي يوضح للزوار التزام الدولة تجاه الاستدامة.

وتوجه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بتحية تقدير واعتزاز إلى كافة فرق العمل التي عملت على مدار سنوات من أجل ضمان تنظيم الدولة لنسخة استثنائية لهذا الحدث الأبرز في العالم، مؤكداً أن دولة الإمارات وهي تحتفي بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاماً على قيام الاتحاد فإنها تعد العالم بتنظيم نسخة استثنائية فريدة وملهمة ليشكل إكسبو 2020 دبي علامة فارقة في مسيرة هذا المعرض العالمي الذي انطلق في العام 1851.

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