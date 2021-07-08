لجنة التنمية البشرية بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي تستعرض إنجازاتها

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت لجنة التنمية البشرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، لقاء افتراضياً برئاسة المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء رئيس لجنة التنمية البشرية للجانب الإماراتي، والدكتور صالح بن إبراهيم القسومي وكيل وزارة التعليم للتعاون الدولي رئيس لجنة التنمية البشرية للجانب السعودي، بحضور وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين من الجانبين وممثلين عن القطاعات المشتركة.

وتم خلال اللقاء عرض عدد من المشاريع المشتركة مع الجانب السعودي الشقيق ضمن إطار تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين ومتابعة آخر مستجدات المشاريع القائمة بين الطرفين وإبراز أهم الإنجازات والتحديات والحلول المقترحة في مجالات التعليم والصحة والفضاء والرياضة والشباب والثقافة والإعلام والذكاء الاصطناعي.

كما جرى طرح المبادرات الجديدة مثل استحداث الكلية التقنية الافتراضية السعودية الإماراتية، والتي تهدف إلى تقديم تدريب افتراضي من خلال بيئة تفاعلية توظف تطبيقات التعلم الإلكتروني الذكي وفلسفاته المختلفة وتحقق أهداف المنظومة التعليمية الحديثة الداعمة لديمومة التعلم مدى الحياة.

وتم مناقشة إطلاق ملتقى سنوي مشترك بين البلدين في مجال التدريب التقني والمهني لتطوير العلاقات بين الجهات الأكاديمية في مجال التدريب التقني والمهني بين البلدين، وتوقيع برنامج التعاون التنفيذي المشترك مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

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