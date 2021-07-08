88 % التوطين في «محمد بن راشد للإسكان»

المصدر: دبي ـــ أحمد يحيى

قال أحمد عيسى الكندري مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في مؤسسة «محمد بن راشد للإسكان»، لـ «البيان»: إن نسبة التوطين في المؤسسة بلغت 88 %، فيما وصلت 100 % على مستوى الوظائف القيادية، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيتها نحو توطين الوظائف.

مبادرات

وأضاف: إن المؤسسة تطبق العديد من المبادرات التي تسهم في تحقيق سياسة التوطين في المؤسسة، موضحاً أن المؤسسة حققت في مؤشر التوازن بين الجنسين، نتيجة 50% حتى نهاية النصف الأول من عام 2021، حيث بلغ عدد الموظفين 204 موظفين، 50% منهم من الإناث.

خطط

وأضاف أن المؤسسة انتهجت خطة طموحة لزيادة نسبة التوطين، لافتاً إلى أنهم يحرصون على توظيف وتدريب وتأهيل الكفاءات المواطنة الشابة، لتتبوأ المناصب القيادية، وتعطي الأولوية لأبناء الإمارات في جميع الوظائف المتاحة لديها، ليسهموا في دعم مسيرة التطور والنمو الاقتصادي في الإمارات، مؤكداً حرص المؤسسة على توظيف الكفاءات المواطنة الشابة في مختلف الإدارات والأقسام، وتوفير البرامج التدريبية التخصصية لهم.

مؤشر

وذكر أن مؤشر السعادة الوظيفية 83 %، وأن هناك حرصاً على تعزيز بيئة عمل جيدة، تساعد في زيادة الإنتاجية، ودعم أداء الموظفين، ويتم بناء على ذلك، تنظيم عدد من الفعاليات التي يتطلعون من خلالها إلى الوقوف على عدد من احتياجات الموظفين، وتوفيرها لهم في مكان عملهم، باعتبارهم عنصراً مسهماً في المنظومة التي تحتويها المؤسسة، والتي تسعى دائماً للارتقاء بالرأس المالي البشري، من خلال تقديم الأفضل والمميز، وذي جودة شاملة في الخدمات المقدمة.

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