شرطة دبي تناقش سير العمل والخطط المستقبلية

المصدر: (دبي - البيان)

ترأس معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع السادس لمجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، حيث اطلع معاليه على تقرير إدارة المخاطر بمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في شرطة دبي، ومؤشراته الرئيسية والخطط المستقبلية، وناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بسير الأداء والعمل في الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واستمع معالي الفريق المري لعرض إدارة الـk9، والذي تضمن نتائج دور الإدارة في بسط السيطرة الأمنية في مناطق الاختصاص بالتعاون مع مراكز الشرطة والإدارات العامة ذات الصلة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز