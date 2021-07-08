حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتعديل قانون تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 2021م بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2015م بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة.

وجاء في المرسوم بقانون على أن يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (4) لسنة 2015م المشار إليه النص الآتي: يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: رسم السياسة العامة والاستراتيجيات والمعايير الخاصة بتكنولوجيا وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والأمن الإلكتروني (السيبراني) والإشراف عليها، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لها على مستوى الحكومة وتطويرها ومتابعة تنفيذها، وبناء وتطوير وإدارة الحكومة الإلكترونية وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات بين الجهات الحكومية، وبين الحكومة وقطاع الأعمال، والأفراد، وموظفيها حسب الإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

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