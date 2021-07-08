«الصحة» تصدر قراراً بشأن تتبع المنتجات الدوائية

المصدر: أبوظبي ـ البيان:

أصدر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، قراراً وزارياً رقم (73) لسنة 2021 بشأن تتبع المنتجات الدوائية، على أن تطبق أحكام القرار على المنتجات الدوائية التي يتم تداولها في الدولة وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بمهلة توفيق الأوضاع والاستثناءات المشار إليها في القرار الذي نشر في العدد الأخير بالجريدة الرسمية.

وحظرت المادة (3) من القرار استيراد أي منتج دوائي وتداوله داخل الدولة أو تداول أي منتج دوائي مصنع محلياً إلا بعد الربط مع منصة «تطمين» وإدراج بيانات المنتج الدوائي بها مع مراعاة الأحكام المتعلقة بمهلة توفيق الأوضاع والاستثناءات. ويشار إلى أن نظام «تطمين» هو نظام إلكتروني لرصد وتتبع الأدوية من المصنع وحتى وصول المنتج للمستهلك من خلال ربط الجهات الصحية والمنشآت الصيدلانية والصحية والجهات الأخرى ذات العلاقة بتداول المنتجات الدوائية.

وبحسب القرار الوزاري يطبق نظام الترميز ثنائي الأبعاد (أسلوب ترميز يعتمد على التمثيل الضوئي للبيانات مثل الأرقام والحروف التي يمكن قراءتها آلياً) على جميع المنتجات الدوائية في الدولة، متضمناً الرقم الدولي للمنتجات العالمية المبني على معيار GS1 كترميز موحد للمنتجات الدوائية تلتزم به كل المنشآت الصيدلانية والجهات الصحية والمعنية، ويتم استخدام الرقم الدولي للمواقع GLN بغرض الرصد اللازم لأماكن تداول المنتجات الدوائية من المصنع وحتى وصول المنتج للمستهلك، فيما أوردت المادة (5) مواصفات الترميز.

تطبيق

ووفقاً للمادة (6) تمنح مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع مدتها 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجب خلالها على جميع مصنعي الأدوية وأصحاب حق التسويق الراغبين في تسويق منتجاتهم الدوائية في الدولة تطبيق نظام الترميز تنائي الأبعاد على منتجاتهم الدوائية وتحميل المعلومات الخاصة بمنتجاتهم من خلال منصة GSI في الدولة بشرط أن تكون هذه المعلومات متطابقة مع متطلبات هذا القرار ويحظر تداول أي منتجات دوائية غير مطابقة لأحكام هذا القرار بعد انتهاء المهلة، على أنه يمكن الاستثناء من تطبيق هذا القرار بالنسبة للاستيراد والتصنيع المحلي بناءً على المبررات التي توافق عليها إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع حسب الدليل المعتمد في هذا الشأن.

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