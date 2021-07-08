محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات أنظمة الإطفاء الذاتي للحافلات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2021 بشأن اللائحة الفنية لمتطلبات أنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص القرار في مادته الأولى على أن تعتمد اللائحة الفنية لمتطلبات أنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات والمبينة أرقامها وعناوينها في جدول مرفق بالقرار، وتطبق إلزامياً في الدولة. ودعت المادة الثانية الجهات المعنية بتنفيذ القرار وتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام القرار خلال 365 يوماً من تاريخ العمل به، ونصت المادة الثالثة على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقد حمل الإصدار الجديد للائحة الفنية رقم: (UAE.S 5041:2021) بعنوان: متطلبات أنظمة الإطفاء الذاتي لحرائق غرف محركات الحافلات.

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