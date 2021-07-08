سفير المؤسسة البابوية: التأثير الإنساني النبيل لـ«لا تشلون هم» شمل الدول كافة

أكد الدكتور تاج الدين سيف، سفير المؤسسة البابوية التربوية في أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأسست على نهج راسخ من الخير والعطاء الإنساني أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مشيراً إلى أن العمل الإنساني في الإمارات بات نموذجاً ملهماً للعالم أجمع في ظل دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف: إن دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات سموه لن تدخر جهداً في توفير كل أشكال الدعم لدول العالم لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد وصلت جهودها الإنسانية إلى أقصى بقاع الأرض، ونجحت في التغلب على كل التحديات في سبيل تحقيق هدفها الإنساني السامي. وأوضح أن عبارة «لا تشلون هم» لم يقتصر تأثيرها الإنساني النبيل على دولة الإمارات العربية المتحدة وكل المقيمين على أرضها وإنما شملت مختلف أرجاء العالم، فالدولة كانت تسارع بتوجيه مساعداتها الإنسانية إلى كل الدول التي تعاني تحت وطأة تداعيات الجائحة مقدمة بذلك نموذجاً إنسانياً رائداً في التضامن والتآزر وقت الأزمات.

ومن جهته قال عبدالإله أوداداس، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة المغربية لدى الدولة: نفتخر بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مجال العمل الإنساني العالمي وهو ما وضع الإمارات في طليعة دول العالم في هذا المجال.

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