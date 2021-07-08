إقبال يعكس الحماس

إعداد - رامي عايش

قبل الإعلان عن رائدي الفضاء الجديدين محمد الملا ونورا المطروشي، تلقى مركز محمد بن راشد للفضاء آلاف الطلبات التي تم تقييمها وفقاً لمعايير ومقاييس محددة، وبعد ذلك جرت مراحل تقييم متتالية من أجل ضمان اختيار أفضل المرشحين.

وعكس العدد المذكور من الطلبات مدى إقبال وحماس الشباب المواطنين ليكونوا جزءاً من برنامج وطني يهدف إلى تمثيل دولة الإمارات المجالات التي سترسم الملامح المستقبلية للعالم.

4305 متقدمين للدفعة الثانية

28 عاماً متوسط العمر

31 % من المتقدمين مهندسون

17 % من المتقدمين طيارون

34 % من المتقدمين نساء

2099 مرشحاً في المرحلة الأولى

122 مرشحاً في المرحلة الثانية

30 مرشحاً في المرحلة الثالثة

14 مرشحاً في المرحلة الأخيرة 5 منهم إناث

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