جلسة مباحثات برلمانية بين الإمارات والصين

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أنّ العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والتفاهم المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، كانت ولا زالت دافعاً كبيراً لتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، بما يحقق تطلعات وطموحات القيادتين والشعبين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها معالي صقر غباش، رئيس المجلس أمس عن بعد، مع لي تشان شو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بهدف مناقشة علاقات التعاون بين دولة الإمارات والصين في مختلف المجالات خاصة جهود مكافحة «كوفيد 19».

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