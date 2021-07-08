إعادة تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية في أبوظبي

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

أصدر معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل قراراً وزارياً رقم (370) لسنة 2021، بشأن إعادة تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية لإمارة أبوظبي، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ونصت المادة الأولى على أن تُشكل لجنتان دائمتان لفض المنازعات الضريبية لإمارة أبوظبي، تضم اللجنة الأولى: القاضي حسام حسن الهامور اليماحي رئيساً، وعضوية كل من: الخبير محمد ناصر سيف التلاي، الخبير يونس على الملا، ويتولى يوسف صالح الحربي أعمال أمانة السر في هذه اللجان، ويكون أمين سر احتياطي للجنة الثانية.

وتضم الجنة الثانية عضوية كل من القاضي: جمعة محمد راشد الرميثي رئيساً، والخبير حسين ميرزا الشمسي، والخبير عبد المجيد محمد المرزوقي، ويتولى خالد عبد الرحمن آل بوحليقة أعمال أمانة السر في هذه اللجان، ويكون أمين سر احتياطي للجنة الأولى.

ووفقاً للمادة الثانية من القرار الوزاري، يكون رئيس اللجنة الأولى لفض المنازعات الضريبية في إمارة أبوظبي، رئيساً احتياطياً للجنة الثانية، كما يكون رئيس اللجنة الثانية لفض المنازعات الضريبية في إمارة أبوظبي، رئيساً احتياطياً للجنة الأولى، ولرؤساء اللجان الحق في الاستعانة بأي من الأعضاء الخبراء في اللجنة الأخرى عند غيبة أي خبير في اللجنة التي يرأسها. وتعقد لجنة فض المنازعات الضريبية لإمارة أبوظبي (وفق المادة الثالثة)، اجتماعاتها وجلساتها خلال أيام الأسبوع، بمقر اللجنة الكائن في مبنى محاكم أبوظبي الاتحادية، وتنظر اللجنة الأولى الاعتراضات التي تبدأ بالأرقام الفردية، وتنظر اللجنة الثانية الاعتراضات التي تبدأ بالأرقام الزوجية، وتصدر اللجنتان قرارهما وفقاً للضوابط والإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2018.

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