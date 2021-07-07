نهيان بن مبارك يستقبل سفير التشيك

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في قصره، أمس، إييري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى الدولة.

ورحب معاليه في بداية اللقاء بالسفير، مؤكداً أهمية هذه اللقاءات، التي تتسم بالإيجابية، وتتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرح العديد من الأفكار الجيدة لأوجه التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين الصديقين.

وأشار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إلى عمق العلاقات الاستراتيجية المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، وتطورها المستمر، والذي حقق نجاحات كبيرة في مختلف المجالات، لصالح مواطني البلدين الصديقين.

من جانبه، شدد السفير التشيكي على حرص بلاده الدائم على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات، وانطلاقها إلى آفاق أوسع، تشمل مختلف المجالات، مؤكداً دور الإمارات الرائد عالمياً في تعزيز قيم السلام العالمي، وصولاً إلى الاستقرار والازدهار، وذلك انطلاقاً من مبادئها الراسخة في إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش، التي باتت نموذجاً ملهماً في العلاقات الإنسانية بين دول العالم.

وأشاد إييري سلافيك، بما تضمنه اللقاء من إيجابية وثراء، في تناول القضايا المشتركة، والرغبة الصادقة في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

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