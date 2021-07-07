203.3 ملايين درهم من «الشارقة الخيرية» لأسر مواطنة متعففة خلال 3 سنوات

المصدر: الشارقة - وام

كشفت جمعية الشارقة الخيرية أنها قدمت مساعداتها لـ 10 آلاف مستفيد من الأسر المواطنة المتعففة خلال السنوات الثلاث الماضية بتكلفة مالية بلغت 203.3 ملايين درهم.

وأكدت أن دعم الأسر المواطنة والاهتمام باحتياجاتهم من أهم أهدافها تأكيداً من الجمعية على تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء، وتحقيق الاستقرار الأسري لأبناء الدولة، ويحفزهم على بذل الجهد في كافة قطاعات العمل، من أجل رد الجميل للوطن والقيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في السعي نحو تحقيق رفاهية المواطن، وتحقيق العيش الكريم لكل مواطن ومقيم على أرضها.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن رعاية أسر المواطنين والعمل على توفير الحياة الكريمة للفئات المستحقة هو نهج رسخه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتوجه إنساني من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً أن الجمعية شكّلت لجنة مخصصة بقسم المساعدات لدراسة ملفات مساعدة الأسر المواطنة، بهدف تقديم الدعم اللازم الذي يلبي احتياجاتها ويؤمن لها الحياة الكريمة، وقد تمكنت الجمعية بدعم متبرعيها وبتعاون شركاء العمل الخيري من مساعدة 10 آلاف من أسر المواطنين ذوي الدخل المحدود بصفتهم من أكثر الفئات استحقاقاً للدعم والمساعدة، حيث شملت تقديم مساعدات شهرية منتظمة، إلى جانب التكفل بعلاج عدد كبير من المرضى، إلى جانب تقديم الدعم للطلبة الدارسين.

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