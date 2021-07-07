5000 مستفيد من البرامج الدينية لـ«إسلامية دبي» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إدارة البرامج المعرفية الإسلامية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن عدد المستفيدين من البرامج والأنشطة الثقافية والدينية التي نظمتها عن بُعد في كل من مركز المزهر وأم الشيف للثقافة الإسلامية، وصل إلى 5513 مستفيداً حتى النصف الأول من العام 2021، في حين بلغ عدد الدارسات في كل من المركزين 1383 دراسة، كما أشارت الإحصائيات الصادرة عن الإدارة إلى أن «مبادرة تاريخنا لا ينسى» التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، بلغ عدد المستفيدين منها 80048 حتى اللحظة.

وأشارت الدكتورة حمدة أحمد المهيري، مديرة إدارة البرامج المعرفية الإسلامية إلى أن نسب المشاهدة المرتفعة لمبادرة «تاريخنا لا ينسى» والتي وصلت في الربع الأول إلى أكثر من 44 ألف مشاهدة، وفي الربع الثاني إلى أكثر من 36 ألف مشاهدة، نتيجة لشمولية المبادرة التي استهدفت المجتمع الإماراتي والمقيمين من مختلف الجنسيات العربية، موضحة أن المبادرة تهدف إلى نشر مواد علمية تاريخية وربطها بالمناسبات الدينية والاجتماعية، وإحياء التاريخ بطريقة معاصرة تناسب مختلف فئات المجتمع، وتعريف الأجيال المتعاقبة على ذلك الجانب المشرق من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وقصتها.

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