«دار البر» تطلق حملة الأضاحي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت جمعية دار البر، أمس، حملتها الخيرية الموسمية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، على نطاق موسع، لجمع التبرعات واستقطاب دعم المحسنين وأهل الخير، بهدف تطبيق شعيرة الأضحية المباركة، وتلبية احتياجات الفقراء والمساكين والمحتاجين، والشرائح المجتمعية الضعيفة، عبر توفير لحوم الأضاحي، وتقديم «كسوة العيد» لهم.

وقال الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لجمعية دار البر، إن الحملة السنوية تقضي هذا العام بتوزيع لحوم الأضاحي وكسوة العيد على المحتاجين والمستحقين في الدولة وخارجها، في دول عدة حول العالم، تستهدف توفير 400 أضحية تذبح وتوزع داخل الدولة، و5000 أضحية تذبح في الخارج، وتوزع داخل الدولة، ليكون الإجمالي 5400 أضحية، ضمن مشروع الأضاحي داخل الدولة، بميزانية إجمالية بلغت مليوناً و812 ألف درهم.

كما تنفذ الجمعية مشروع الأضاحي خارج الدولة، مستهدفة 3950 أضحية، بميزانية وصلت إلى مليون و206 آلاف درهم، يستفيد منها عدد كبير من المحتاجين والفقراء في 15 دولة حول العالم.

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