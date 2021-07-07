وكالة أنباء الإمارات تبحث تعزيز التعاون مع «سبوتنيك»

المصدر: أبوظبي- وام

بحثت وكالة أنباء الإمارات «وام» ووكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» سبل تعزيز التعاون القائم بينهما واستطلاع آفاق جديدة بين الوكالتين خاصة في مجالات التدريب وتبادل الأخبار والصور وتغطية معرض إكسبو 2020 دبي.

وأشاد عبد الله عبد الكريم المدير التنفيذي للمحتوى الإخباري في «وام» خلال لقاء افتراضي مع فاسيلي بوشكوف مدير التعاون الدولي في «سبوتنيك» بمستوى التعاون بين «وام» و«سبوتنيك».

وقال، إن الوكالة الروسية شريك مهم لـ«وام» في تعزيز الجهود المبذولة ولتلبية التوقعات العالية بأن نكون جسر تواصل مع الجمهور العالمي بما يتفق والدور البارز لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية.

وأشاد بوشكوف من جهته بمستوى التعاون بين الجانبين الذي اعتبره جزءاً مهماً من خطة توسع «سبوتنيك» عالمياً وقال، إننا نقدر هذه الشراكات لتعزيز تفاعلنا مع المجتمع العالمي، وخاصة مع استضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو 2020 الذي سيجذب العالم بأسره إلى دبي.

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