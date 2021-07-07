مستشفى "توام" تعيد الابتسامة لمرضى التهاب العصب الخامس

المصدر: وام

نجح قسم جراحة الأعصاب في مستشفى "توام" - إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" بإنهاء المعاناة المزمنة لأحد المرضى مع التهاب العصب الخامس، عبر عملية مجهرية محدودة التدخل الجراحي استغرقت قرابة ساعتين.

وقال الدكتور محمد العشّا، استشاري جراحة الأعصاب، ورئيس فريق الجراحين الذي تولى الإشراف على الحالة.. "عادة ما ينشأ التهاب العصب الخامس عن تشوه خلقي ناجم عن تلامس بين أحد الأوعية الدموية والعصب الخامس في منطقة خروجه من جذع الدماغ، بما يؤدي إلى تهيج مستمر لهذا العصب ينتج عنه ارسال شحنات عصبية مستمرة يفسرها الدماغ بوجود ألم حاد جداً في أحد شقي الوجه".

وأضاف إن التحدي في حالة المريض الحالي تمثّل في أن المسح بالتصوير الطبقي المحوري لم يُظهر وجود هذا التشوه الخلقي أو أي تلامس شرياني عصبي. ولكن، بعد تقصّي حالته بعناية، واعتماد نهج استشاري متعدد التخصصات للمريض، تم اتخاذ قرار مشترك بإجراء تدخل جراحي يهدف لاستكشاف العصب الخامس وتحريره من أي ضغط ناجم عن أوعية دموية ملتصقة به في حال وجودها.

وقال: "تم إجراء العملية عبر تدخل جراحي محدود باستخدام أحدث أجهزة الملاحة العصبية، وأجهزة المراقبة الفيزيولوجية لضمان تجنب المضاعفات خلال العملية. وتكللت جهود الفريق الجراحي بالنجاح التام في تحديد التصاق شديد بين العصب الخامس وأحد الأوعية الدموية، ليتم فصله بعد ذلك واستعاد المريض عافيته بعد العملية، وغادر مستشفى توام بعد يومين فقط لمتابعة أنشطة حياته بصورة طبيعية بعد التخلص من معاناته".

يذكر أن مستشفى توام بدأت بتقديم خدمة علاج العصب الخامس منذ العام الماضي، واستقبلت العديد من حالات الإصابة بهذا المرض، سواء من خلال الاستشارة الشخصية أو عبر الإحالات، وتم علاج تلك الحالات كلها بنجاح، وبدون أي مضاعفات، حيث أبلغ جميع المتعافين عن آلام عصبية أقل، وعن زيادة في قدراتهم على أداء الوظائف اليومية الأساسية، وانخفاض في حاجتهم إلى تناول إلى الأدوية.

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