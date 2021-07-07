بلدية دبا الحصن توزع 100 عبوة لسقي الطيور خلال فصل الصيف

المصدر: دبا الحصن - عائشة الكعبي

أكد طالب عبد الله اليحيائي، مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن البلدية تواصل مُبادرة «سقيا الطيور» للسنة السابعة على التوالي خلال فصل الصيف، والتي تستهدف توفير «100 عبوة» مخصّصة لسقي الطيور في كافة مناطق المدينة، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية بتنفيذها بالتعاون مع مجلس مدينة دبا الحصن التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بالإمارة، ومركز شرطة دبا الحصن الشامل.

وقال اليحيائي إن المبادرة امتداداً لنهج المحافظة على البيئة لمواجهة مشكلة نفوق الطيور بسبب العطش الشديد، بإطلاق مبادرات لحماية عناصرها لاستمرار الحياة الطبيعية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، لافتاً إلى حرص البلدية سنوياً على توزيع عبوات بلاستيكية «سقّايات» والتي تتسم سهولة التركيب وخفة الوزن وسلاسة لشرب الطيور منها وتبقى هذه العبوات موجودة طوال العام، حيث يتم إعادة تعبئتها بشكل دائم لتحقق أهدافها في المحافظة على حياة الطيور.

وأشار إلى أن البلدية قامت خلال السنوات السابقة بتوزيع السقايات على السكان لإشراكهم في هذا العمل الإنساني كمشاركة مجتمعية تعزز من روح التعاون والتكاتف من أجل الحفاظ على البيئة وعناصرها، ولكن تم إيقاف هذا الأمر مؤقتاً نظراً للظروف الراهنة بسبب انتشار جائحة كورونا «كوفيد 19» حفاظاً على صحة وسلامة أهالي المدينة.

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