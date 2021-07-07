«شرطة دبي» و«الإمارات للمزادات» تتعاونان لتقديم خدمات المساعدة على الطريق

المصدر: دبي - البيان

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع الإمارات للمزادات، من قبل العميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، وعمر مطر المناعي المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، وذلك في إطار السعي المشترك نحو مساعدة جميع مستخدمي الطرق وتعزيز السلامة المرورية.

وبموجب المذكرة تتولى الشركة تقديم خدمات المساعدة على الطريق للمركبات المتعطلة (تبديل إطار، تزويد بالوقود، وقطر المركبات) في كافة طرق إمارة دبي.

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