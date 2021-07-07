رائدا الفضاء نورا المطروشي ومحمد الملا يبدآن التدريبات الداخلية

المصدر: دبي - حصة بن غويفة

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم في دبي، عن بدء التدريبات الداخلية لرائدي الفضاء للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، محمد الملا ونورا المطروشي، في مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك استعداداً لانضمامها نهاية العام الجاري إلى برنامج "ناسا رواد الفضاء 2021".

وكان المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز اليوم، لتقديم رائدي الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الإطلالة الرسمية لهم عبر وسائل الإعلام.

يشمل البرنامج الذي يخضعان له الملا والمطروشي حالياً تدريبات السباحة، والغوص، والتدريب على النجاة في مختلف الظروف والبيئات، وتحسين القدرة على التحمل، ودروس في الطيران، بالإضافة إلى تعلم اللغة الروسية.

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