رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون قداسة البابا فرنسيس بمناسبة نجاح العملية الجراحية

\بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين الى قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

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