حميد النعيمي يوجه بتخصيص منح دراسية لثلاث شقيقات متفوقات

المصدر: وام

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان بتخصيص ثلاث منح دراسية كاملة في جامعة عجمان لثلاث شقيقات توأم من الجنسية الأردنية حصلن على معدل موحد في امتحانات الثانوية العامة و بنسبة 98.5% مسار متقدم من مدرسة الحكمة الخاصة في إمارة عجمان.

وجاءت هذه التوجيهات من سموه دعما لمسيرة التميز و التفوق و انطلاقا من رعاية سموه المستمرة للعلم و العلماء ، لتؤكد ضرورة رعاية و دعم الطلبة المبدعين و المتميزين ومد يد العون لهم للاستمرار في رحلة التميز و الإبداع خلال دراستهم الجامعية والعليا.

وقال سموه "إن دعمنا للمتفوقين من أبنائنا الطلبة هو تكريم للعلم والمتميزين والأوائل وتشجيعا لجيل المستقبل في تحمل المسؤولية لكي يأخذ دوره في خدمة هذه الأرض الطيبة".

وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " لتعزيز النهضة التعليمية وإعطاء القطاع التعليمي اهتماما كبيرا ورعاية خاصة باعتباره القطاع الأساسي في تأهيل الكوادر وصقل المواهب وإعداد أجيال مساهمة في تطور الدولة وتقدمها.

وثمن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي جهود العاملين بالميدان التربوي على مستوى الدولة والهيئات التدريسية والإدارية الذين لهم دور كبير فيما تحققه الموسسات التعليمية من نجاح وتفوق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز