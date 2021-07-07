محمد بن راشد يشيد بجهود عبدالله بن زايد لإنجاح إكسبو2020 دبي

المصدر: البيان

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجهود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي لمساهتمه في حشد الدعم الدولي غير المسبوق لإنجاح إكسبو 2020 دبي.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر، "عبدالله بن زايد .. مساهمته في إكسبو لم تتوقف .. منذ البداية وحشده لدعم دولي غير مسبوق لانجاح فوزنا بالاستضافة .. وحتى قبل الاطلاق عبر متابعته اللمسات النهائية لاستقبال وفود رسمية وسياسية عالية المستوى من 192 دولة حول العالم … شكراً أخي عبدالله".

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