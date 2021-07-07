المصدر: أبوظبي - البيان

منحت المؤسسة البابوية التربوية، التابعة للفاتيكان، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسام «رجل الإنسانية»، وذلك خلال احتفال أقيم أمس في «قصر الإمارات».

وتسلم الوسام نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، من نيافة الكاردينال جوزيبي فرسالدي رئيس المؤسسة البابوية التربوية، وزير تربية الفاتيكان. ويأتي منح سموه الوسام عرفاناً وتقديراً لدعم سموه المستمر وجهوده الخيّرة في تعزيز العمل الإنساني والإغاثي الدولي، وتكريماً لدوره في تعزيز قيم السلام والتعايش.

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الفاتيكان يمنح محمد بن زايد وسام «رجل الإنسانية»

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